◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―１広島（１６日・甲子園）広島は、先発の森下暢仁投手が踏ん張れずに連勝を逃した。初回に２失点と立ち上がりに苦しみ、５回３失点で５敗目。２戦連続、今季３度目の初回失点だった。ここまで防御率４・５８と精彩を欠く右腕だが、新井監督は「前回よりは少し上向いてきているように見えました」と、ポジティブな言葉で奮起を促した。初回は先頭の高寺に安打と二盗を決められ、中野にはストレー