◆パ・リーグ楽天４―３ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強）楽天はソフトバンクに逆転勝ちし、３連勝を飾った。２点リードの９回は加治屋が１点を失い、なおも２死満塁のピンチの場面で降板。苦しい状況で最後は柴田が救援し、３球目で近藤を一ゴロに仕留めて逃げ切った。窮地を救った柴田はプロ初セーブをマーク。楽天・三木肇監督は「苦しいというか緊迫した状況だったけど、柴田らしく思い切っていけて結果も二重丸