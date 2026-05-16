静岡市が発表した「市立2校の再編」をめぐり、高校の同窓会や地元自治会が校舎を現在の場所に残すことなどを求める要望書を、難波市長に提出しました。15日静岡市役所を訪れたのは「静岡市立高校」と「清水桜が丘高校」の同窓会や地元の自治会長たちです。市が2校を再編し新たな中高一貫校を設置する方針に対し、同窓会などは校舎を現在の場所に残すことや校名や校歌を引き継ぐことなどを求めました。（静岡市・難波市長）「2つの