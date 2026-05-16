◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人がＤｅＮＡとの接戦を制し、今季最長の５連勝とした。序盤、８番・浦田の同点打などで２度のビハインドを追いつき、同点の７回に足を絡めた攻撃で平山が決勝のホームを踏んで決勝点をもぎとった。浦田は３安打の猛打賞。投手では先発のウィットリーが５回３失点と粘投した後、赤星、田中瑛、高梨、大勢、マルティネスが無失点リレー。２カード連続勝ち越し