ダイヤモンドＳ２着のファイアンクランツ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父ドゥラメンテ）は、ダミアン・レーン騎手とともに目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル）へ向かう。１６日までに、サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。レーン騎手とは今回が初コンビとなる。同馬は２日、滋賀県・ノーザンファームしがらきから美浦トレセンに帰厩し、１４日にはＷコースで２週前追い切りを消化