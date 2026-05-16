◆大相撲夏場７日目（１６日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）に押し出され、早くも５敗目となった。大関・霧島（音羽山）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）を押し出し、７連勝で単独首位を守った。新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）は、東前頭５枚目・若元春（荒汐）を押し出し、３勝４敗。同じく新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、東前頭３枚目・平戸海（境川）を押し倒し、４勝目。小結