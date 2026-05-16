２０２６年のＪＲＡ年間プロモーションキャラクターで、俳優の佐々木蔵之介（５８）が５月１６日、新潟競馬場で行われた新潟大賞典・Ｇ３の表彰式でプレゼンターを務めた。佐々木は「２年ぶりに新潟競馬場にてプレゼンターを務められたこと、光栄に思います。まずは、新潟大賞典を制したグランディア号と関係者の皆様、騎乗された西村淳也騎手、本当におめでとうございます。改めてこの長い直線を目にしましたが、そこを一気