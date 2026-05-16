◇パ・リーグオリックス0―2ロッテ（2026年5月16日ZOZOマリン）オリックス・岸田監督は両リーグ最多8度目、直近6試合で4度目の零敗に唇をかんだ。「あと一本というところもあったかも分からないですけどね。ちょっと勢い的には、落ちてきているんですけど。こういうときもあるのは想定内ではありましたけど、我慢してやっていくしかない」この日は7安打を放ちながらも計10残塁。「やるべきプレーをみんなしっかりやっ