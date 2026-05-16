◇セ・リーグ巨人4―3DeNA（2026年5月16日東京D）巨人のプロ2年目・浦田俊輔内野手（23）が16日のDeNA戦（東京D）で2回の同点適時打を含む3安打1打点。プロ3度目の猛打賞をマークした。「8番・三塁」で先発出場。0―1で迎えた2回の第1打席で同点の中前適時打を放つと、6回の第3打席では中前打、8回の第4打席でも中前打を放った。3安打目を放って出塁したあとは犠打で二塁まで進むも続く平山の遊ゴロで三塁に走ってタッ