「全日本王座決定戦開設７４周年記念・Ｇ１」（１６日、芦屋）初日６着大敗と大きく出遅れた石本裕武（２５）＝大阪・１３１期・Ａ１＝が、２日目７Ｒで豪快なカドまくりを決めて巻き返しに成功した。Ｓは１人０台のコンマ０６。「Ｓは思ったより届いていたが大丈夫だと思って行った」と会心のＳにニッコリ。初日は「全体的に良くない。合ってないのかパワーがないのか」と不満が先行したが「整備士さんに整備を教えてもらい