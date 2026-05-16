久留米競輪場のF2ナイター「楽天ケイドリームス杯」が17日、開幕する。16日は前検が行われた。2場所前の松戸G1で佐藤水菜の1車身差2着に入った太田りゆ（31＝埼玉）。直前の岸和田でも完全Vを達成して久留米にやってきた。「しっかり皆さんの期待に応える走りをしたい」。シンプルなコメントの中に思いを込めた。初日の出番は6Rだ。