「全日本王座決定戦開設７４周年記念・Ｇ１」（１６日、芦屋）１号艇不振の２日目だったが中嶋健一郎（２８）＝三重・１０５期・Ａ１＝が、２Ｒのイン戦をきっちり決めて、シリーズ初白星を飾った。Ｓはコンマ２３の６番手。スリットは厳しい隊形に「展示がめちゃくちゃ速かったのと、めったに（Ｆを）切らない北ちゃん（塩田北斗）が切ったので用心して行った。ただこんなに遅いとは思わなかった」。それでも「１Ｍは石野さん