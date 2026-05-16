◇大相撲夏場所7日目（2026年5月16日両国国技館）12場所ぶりに大関に復帰した優勝を狙う霧島（30＝音羽山部屋）は東前頭4枚目の大栄翔（32＝追手風部屋）を下し、無傷の7連勝で単独トップを守った。立ち合いでかち上げると、相手が引いたところにつけこんで押し出した。大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）は結びで西前頭3枚目の王鵬（26＝大嶽部屋）に押し出され、早くも5敗目を喫した。立ち合いで押し込まれると圧力に耐えき