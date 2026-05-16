「巨人４−３ＤｅＮＡ」（１６日、東京ドーム）巨人が連勝を５に伸ばして貯金を４とした。３−３の七回、ＤｅＮＡの３番手中川から貴重な勝ち越し点をもぎ取った。１２日の広島戦以来のスタメン復帰となった平山が中前打で出塁して二盗。１死後、吉川が中前打で一、三塁としてダルベックの投ゴロ（記録は野選）が高くバウンドする間に平山がヘッドスライディングして生還した。投手陣は先発のウィットリーが８日の中日戦か