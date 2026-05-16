人気アニメ「名探偵コナン」のヒロイン・毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが逝去したことが15日、所属事務所・青二プロダクションによって明らかにされた。 2月から病気療養により、活動を休止していた山崎さん。毛利蘭役は声優の岡村明美さんが代役を務めていた。 訃報にネット上からは、「ショック…」「この方が作品の最後を演じることは出来ないのは本当に残念」「ファンよりもご本人がコナンの最後を見届けた