城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、17日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（後7：00〜後7：58）に出演する。【番組カット】真剣な表情で…ミシンで仕立てる「DASH」メンバー春を迎え、福島・大玉村の田んぼで26年目の米作りがスタート。今年は「番組を応援してくれる視聴者にも新男米を届けたい！」と、壮大な計画「DASH My（米） Dream』が始動した。その成功のヒントを求めて3人が向かった