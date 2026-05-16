大相撲夏場所７日目（１６日・両国国技館）――大関霧島は大栄翔を力強く押し出し、土つかずの７連勝。大関琴桜は王鵬に押し出されて５敗目。関脇琴勝峰は前に出る相撲で平戸海を押し倒し、白星先行とした。関脇熱海富士は若元春を押し出して３勝目。小結若隆景は一山本を一方的に押し出して６勝。７日目を終え、トップの霧島を１差で若隆景、平幕の琴栄峰、翔猿が追っている。