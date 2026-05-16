悪性腫瘍で余命宣告を受けた夫の死亡保険金を狙う不倫妻が、作戦を成功させるため義父の元を訪問。義父から出たのは息子を心配する言葉ではなく、「自業自得だな！」という冷酷な一言だった。【映像】孫の教育方針に口出しする“毒父”が登場5月15日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した同作。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛