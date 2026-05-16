結成16年目以上の漫才師たちがしのぎを削る「THE SECOND〜漫才トーナメント〜」が16日午後6時30分からフジテレビ系で生放送される。優勝賞金1000万を手にするのはどのコンビか、注目が集まる。同大会は今年で4回目の開催となり、過去最多となる152組がエントリー。ノックアウトステージを勝ち抜いた8組が登場し、2組が先攻、後攻に分かれて戦うトーナメント形式。対戦カードは以下の通り。【1回戦】◆第1試合・先攻金属バット（