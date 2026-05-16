広島県呉市にある船の解体現場で起きた火災は発生3日目を迎え、現場に初めて重機を投入し消火活動を続けていましたが、消防は先ほど鎮圧したと発表しました。14日、広島・呉市の「中本船舶工業」の敷地で発生した火災は、出火から3日目を迎えた16日朝も廃船や廃材などから煙があがり燃え続けていました。16日中の鎮圧を目指して消防は、朝から現場に初めてショベルカーを投入し、山積みとなった廃材を切り崩したり、煙の上がる箇所