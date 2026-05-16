アニメ「機動戦士ガンダムSEED C.E.73−STARGAZER−」のセレーネ・マクグリフ役などで知られる、声優の大原さやかが16日までにXを更新。4月18日に亡くなった「名探偵コナン」の毛利蘭役等で知られる、声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。大原は「私はアニメデビューがコナンでした」と明かし「スタジオでの作法も飛び交う専門用語もわからず緊張でガチガチにかたまっていた私に、ひとつひとつソッと耳打ちして教えてくださったのは貴