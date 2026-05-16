バンドじゃないもん！MAXX NAKAYOSHIが、約1年5カ月ぶりとなるミニアルバムCD『TЯATƧИOM』（モンスタート）を8月12日にリリースする。 （関連：でんぱ組.incから=LOVEと≠ME、バンもん！、ラストアイドルまでテレワークによる“チーム力”結集したコンテンツ） 本作には、4月29日に配信リリースされた怒髪天のカバー曲「オトナノススメ」のほか、ライブで披露されているミナミ