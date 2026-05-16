徳島で開催中のエンタメイベント「マチ★アソビ vol.30」の会場を練り歩いていたところ、『Re:ゼロから始める異世界生活』のエミリアと遭遇しました。KADOKAWA GOODS SHOPhttps://www.machiasobi.com/booth/568/徳島駅前の商店街「ポッポ街」を散策してKADOKAWA GOODS SHOPに到着。KADOKAWA GOODS SHOPではKADOKAWA作品のグッズを入手できるほか、スタンディングボードも展示されています。そんなKADOKAWA GOODS SHOPの入口でエミ