◆大相撲夏場７日目（１６日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）を押し出し、７連勝とした。過去１６勝１１敗の相手に、強い当たりから左を差して一気に勝負をつけた。今場所は安定した取り口を見せていた。だが、前日は西前頭３枚目・王鵬（大嶽）の寄りに土俵際に追い込まれる場面があった。それでも、落ち着いて逆転勝ち。２横綱１大関が休場の場所で存在感が際立っている。