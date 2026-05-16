俳優の本郷奏多（３５）が韓国・仁川で開催されたポーカーの大会「ＧｏｄｓｏｆＰｏｋｅｒＩｎｃｈｅｏｎ２０２６」で優勝したことが１６日、わかった。大会公式サイトなどで発表された。本郷は１５日に行われた「ＴｕｒｂｏーＨｉｇｈＲｏｌｌｅｒ（ターボ・ハイローラー）」の部に出場し優勝、賞金１１５２万ウォン（約１２６万円）を獲得した。サイトではキャップをかぶった本郷がガッツポーズを見せる姿が掲載さ