◆パ・リーグ楽天４―３ソフトバンク（１６日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンクが今季初の４連敗を喫した。打線は２回に１死満塁から庄子の中犠飛で先制すると、３回は２死二塁から柳田の右前打で２点目を加えた。先発のスチュワートは粘りの投球が続いた。毎回走者は許しながら３、４回は安打を許さなかった。しかし、２点リードの５回、先頭の村林にソロを浴びて１点差に詰め寄られると、１死二塁からは黒川に