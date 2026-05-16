５月１６日の東京１１Ｒ・六社Ｓ（３勝クラス、芝２４００メートル＝１５頭立て）は、５番人気のキングスコール（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドゥラメンテ）が鮮やかな差し切り勝ちでオープン入りを果たした。勝ち時計は２分２３秒１（良）。道中は中団でリズム重視。直線で外に持ち出されると力強く伸びて各馬をまとめて差し切った。吉田豊騎手は「気合をつけて直線で外に出してからはいい脚を使ってくれて、やはり能力が