◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―１広島（１６日・甲子園）阪神・高寺望夢内野手が今季初の猛打賞に２盗塁で連敗ストップに貢献した。初回に右前打で出塁すると、すかさず二盗を決めて先制劇をお膳立て。５回の先頭でも二塁内野安打を放ち、二盗でチャンスを拡大させた。７回には左前にはじき返し、トップバッターとしての役割を全うした。不動のリードオフマンだった近本が左手首の骨折で離脱するなか、１１試合連続で１番を