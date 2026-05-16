将棋の藤井聡太六冠が、４連覇に王手をかけている名人戦七番勝負の第４局が大阪府高槻市で行われています。 高槻城公園芸術文化劇場で１６日から始まった将棋の名人戦第４局。 ４連覇を目指す藤井聡太六冠が名人の初タイトルを狙う糸谷哲郎九段の挑戦を受けています。 先手となった藤井六冠の初手は飛車道を開ける２六歩。糸谷九段も８四歩と相掛かりの戦法で受けます。 対局は糸谷九段の１時間３０分を超える長考の