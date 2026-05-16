◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人は同点の７回、打線が一丸になった。先頭の１番・平山が、開幕１４試合連続無失点中だったＤｅＮＡ・中川虎から中前安打で出塁。２番・泉口は初球でランエンドヒット。低めのワンバウンドする変化球で泉口は空振りしたが、捕手の松尾は送球できず、平山が二塁にヘッドスライディングして盗塁に成功した。ベンチの積極采配が結果的に無死二塁の好機を作った