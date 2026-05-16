スマートフォン向けアプリゲーム「勝利の女神：NIKKE」が16日までにXの公式アカウントを更新。4月18日に亡くなった「名探偵コナン」の毛利蘭役等で知られる、声優の山崎和佳奈さんをしのんだ。公式アカウントでは「『勝利の女神：NIKKE』にて、ミシリス・インダストリー所属、M.M.R.勤務の研究員『ジエン』を演じていただいた声優・山崎和佳奈さんがご逝去されました。本作へのご出演に深く感謝申し上げますとともに、心よりご冥福