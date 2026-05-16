陸上のセイコー・ゴールデングランプリ（１７日、東京・国立競技場）に挑む女子やり投げでパリ五輪金メダルの北口榛花（ＪＡＬ）が、新体制で再出発を切った理由を明かした。昨季は右肘を痛めた影響もあり、世界選手権は無念の予選敗退。２月からは五輪で３度金メダルに輝いたヤン・ゼレズニー氏（チェコ）に指導を仰いでおり、１５日の前日会見では「今季の初戦になるので、まだ新しい体制で２〜３か月くらいになるが、どんな