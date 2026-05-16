八重山そばのキホン◆八重山そばの特徴は？かつおだしの利いたスープと丸麺、具は甘辛く煮た豚の赤身肉とかまぼこが基本。八重山そばの専門店はほとんどが昼だけの営業なので、ランチタイムに利用しましょう。◆年越しそばも八重山そば!?日本そばは、島の家庭ではほとんど食されません。年越しも八重山そばを楽しむのが定番！◆ツウな食べ方は？島トウガラシを泡盛に漬けたコーレーグースや、清涼感ある香りのピパーチ（島コショウ