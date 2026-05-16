（ 初 ）【スタバ新作・2026年4月】歴代の名作フラペチーノ5種が勢揃い！ あなたが選ぶ、名作は？「THE STAR フラペチーノ®」を全部飲んで実食レポートスターバックス日本上陸30周年記念！ 第1弾は人気を博した名作フラペチーノが進化して2026年4月8日（水）から登場。選ばれたのはメロン、ヨーグルト、コーヒー ジェリー、加賀 棒ほうじ茶、チャンキー クッキーの5種類。飲んだことのある方も、初めましての方も、