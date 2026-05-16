るるぶ&more.からの予約が便利！ ▶▶るるぶトラベルのお得な宿泊予約はコチラ！有馬温泉の人気旅館・ホテルランキング有馬温泉ってどんなところ？有馬温泉は、兵庫県神戸市北区に位置する、日本を代表する温泉地で「日本三古湯」のひちつ。「日本三古湯」とは、『日本書紀』などの古文献に登場する歴史ある温泉を指し、有馬温泉・道後温泉（愛媛県）・白浜温泉（和歌山県）が該当するとされています（諸説あり）。