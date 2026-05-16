【モデルプレス＝2026/05/16】モデルの近藤千尋が5月16日、自身のInstagramを更新。運動会の弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】36歳3児の母モデル「詰め方まで美しい」ぎっしり詰まった運動会弁当◆近藤千尋、豪華な運動会弁当公開近藤は「運動会のお弁当」「毎年変わらない内容でお伝えしてます 笑笑」とつづり、運動会用の弁当を披露。弁当箱には、ふりかけを混ぜ込んだおにぎり、ジューシーな唐揚げのレモン添え、ミニト