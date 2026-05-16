世界中で人気拡大中のフィットネスレース「HYROX」がアツイ！ レース参加経験がある、あの恋リアのメンバーにも魅力を聞いた。誰もが熱狂。世界基準のフィットネスレース！ランニングとフィットネスを融合させた屋内型レース、HYROX（ハイロックス）。2017年にドイツでスタートし、年齢・性別・フィットネスレベルを問わず挑戦できることから、わずか数年で世界的に人気が爆発。 個人で限界に挑むシングル、ペアで分担できるダブル