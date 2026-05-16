【新華社北京5月16日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は15日、中米首脳会談の関連状況をメディアに紹介し、経済・貿易分野について「両首脳は中米経済・貿易関係を深く議論し、経済・貿易協力に方向性を指し示した」と表明した。王氏は次のように述べた。習近平（しゅう・きんぺい）主席は会談で、中米経済・貿易関係の本質は互恵・ウィンウィンであり、意見の相違や摩擦に対しては、対等な協議が唯一