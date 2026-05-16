◇東京六大学野球春季リーグ戦第6週第1日1回戦法大2―0慶大（2026年5月16日神宮）法大は“これしかない”という継投で慶大を5安打に抑え、首位に競り勝った。先発しても勝ちがつかなかった助川大志（4年＝茗渓学園）が5回を2安打に抑え、勝ち投手の権利を持って降板。名取由晃（3年＝川越東）桜田朔（2年＝青森山田）が2イニングずつを渾身の力投で抑え東大戦連敗の悪夢を振り払った。「やっと勝てました」とナインか