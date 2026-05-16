アメリカのトランプ大統領は15日、訪問先の中国から帰国しました。これに先だって行われたインタビューで、トランプ氏は「台湾への武器売却」を引き続き承認するかについては「中国次第だ」と述べ、交渉の材料にしたい考えを示しました。トランプ大統領「大成功だ。素晴らしい旅だった。素晴らしい取引ができたし、素晴らしい貿易協定を結んだ」トランプ大統領は15日、ホワイトハウスに到着した際、3日にわたる中国訪問の成果を強