女優の観月ありさ（49）が16日、自身のインスタグラムを更新し、芸能活動45周年、歌手デビュー35周年を迎えたことを改めて報告した。「改めまして5月15日。芸能活動45周年歌手デビュー35周年を迎えることができました」と前日に節目の日を迎えたことを伝え、「当日の昨日はインスタライブもやり、皆様と色々お話しをしたりたくさんの方がお祝いの言葉をくださりとても良い時間を過ごすことができました」と振り返った。