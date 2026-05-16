10万人に1人の病気と言われる先天性疾患「脳動静脈奇形」を患い、“難病インフルエンサー”としても活動する俳優、間瀬翔太（40）が16日にインスタグラムを更新。40歳になったことを報告した。4月27日に誕生日を迎えた間瀬は「33歳の時に急に脳出血で倒れて、調べてみたら10万人に1人の難病。頭を開いて手術をして、今は後遺症と戦う障害者になりました」とコメント。さらに、19年にも自身のSNSで投稿した、目の周りが赤く顔が腫れ