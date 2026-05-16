佐渡で初夏を告げる味覚、養殖の「アラメ」と「クロモ」の収穫が今月13日に行われました。海から次々と水揚げされていく海藻。シャキシャキ食感が特徴の佐渡の味覚「アラメ」です。海水温の上昇などで水揚げ量が減っていましたが、地元の漁師などがおよそ3年前から養殖に取り組み、ことし初めて出荷されることになりました。またこの日は同じく養殖に成功した「クロモ」の収穫も行われました。＜漁師・正司 正さん＞「私も食べてお