「7シリーズ」ベースのBMWアルピナ現る！BMWアルピナは2026年5月15日（現地時間）、イタリア北部・コモ湖畔の高級ホテル「ヴィラデステ」で開催された「コンコルソ・デレガンツァ・ヴィラデステ2026」において、新たなコンセプトカー「ビジョン BMWアルピナ（VISION BMW ALPINA）」を世界初公開しました。ヴィラデステはイタリアを代表する高級ホテルのひとつで、毎年、この時期にはBMWグループが協賛するコンクールデレガンス