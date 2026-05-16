YOASOBIが、ニューEP『THE BOOK for,』を6月26日にリリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。 （関連：【画像あり】YOASOBI、ニューEP『THE BOOK for,』アナログ盤の展開図） 2021年より“読むCD”としてシリーズ化してきたEPの4作目となる今作は、過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲を収録した1枚組CDに、シリーズお馴染みの特製バインダーが付属する仕様と