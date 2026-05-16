Image: Apple Apple（アップル）は毎年この時期になるとLGBTQ +コミュニティを讃えるためのコレクションとして、レインボーカラーのApple Watch向けバンドを販売します。2026年バージョンはパステルカラーのような色合いが特徴的で、iPhoneやiPad向けに配信される新作壁紙も美しいデザインに仕上がっています。バンドタイプは「スポーツループ」 Ima