「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、5月20日（水）から、ドナルドダックとチップ＆デールを再び起用した「ショコラサンド 『見ぃつけたっ』」を、JR東京駅店など取扱店舗で発売する。【写真】毎日持ち歩きたい！トートバッグなど新作グッズも発売■パッケージは全2種類今回発売される「ドナルドダック、チップ＆デール／ショコラサンド 『見ぃつけたっ』」