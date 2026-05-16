５月15日に発表された日本代表のワールドカップ登録メンバーから衝撃の落選となったスポルティングの守田英正が同日、自身の公式SNSを更新。今季限りでの退団を発表した。今週末のジウ・ビセンテ戦がラストゲームとなる。「４年前、この巨大なクラブからオファーを受けた時の感動は、今でも鮮明に覚えています。この象徴的なクラブに身を捧げ、偉大なことを成し遂げたいという強い思いで入団しました。まだ無名だった私に、スポ