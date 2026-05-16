◇本文北海道鶴居村の村道で2026年5月16日、乗用車の単独事故があり、運転手の男性が意識がない状態で病院に搬送され、その後、死亡が確認されました。事故があったのは、鶴居村久著呂原野の村道です。5月16日午前8時すぎ、片側一車線の村道を西から東に走行していた乗用車が対向車線のガードロープに衝突する単独事故がありました。警察によりますと、この事故で運転手の76歳の男性が意識がない状態で病院に搬送され