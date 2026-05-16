お笑い芸人で芸能事務所の代表取締役も務めるつまみ枝豆（67）の妻でタレントの江口ともみ（58）が10日、自身のインスタグラムを更新。母の“顔出し”ショットを公開し、“母の日”に感謝をつづった。【写真】「とてもお若くてお上品でお綺麗ですね」江口ともみが披露した90歳母の“顔出し”ショット※3ショットは2枚目江口は「母の日 90歳となった母 実家にいくといつも座る事なく動いていて私やとおさんが好きな物を用意し